«Fußballfieber»: Museum zeigt Sportgeschichten im Südwesten

FCK, Waldhof, KSC & Co.: Traditionsklubs und kleinere Vereine aus der Region stehen im Mittelpunkt einer interaktiven Schau. Was trennt und was verbindet Akteure und Fankurven?

Speyer (dpa) – Mit einer temporeichen Reise durch 75 Jahre Fußballgeschichte öffnet am Samstag (6.12.) bis zum 3. Mai 2026 die Ausstellung «Fußballfieber. Derbys im Südwesten» im Historischen Museum der Pfalz ihre Tore. Auf rund 400 Quadratmetern führt die interaktive Schau in Speyer tief hinein in die Welt der großen und kleinen Sportmomente – von legendären Spielen über Vereins- und Verbandsgeschichte bis zum Frauen- und Amateurfußball.

Speziell gestaltete Stationen rücken etwa den 1. FC Kaiserslautern, den SV Waldhof Mannheim, den Karlsruher SC und den 1. FSV Mainz 05 in den Mittelpunkt, aber auch etwa Wormatia Worms, FK Pirmasens oder TuS Wörrstadt, der erste Deutsche Meister im Frauenfußball von 1974.

Von Fanmarsch bis Nachspielzeit

Der Rundgang orientiere sich am Ablauf eines Fußballspiels, teilte das Museum mit. Besucherinnen und Besucher ziehen vom Fanmarsch zur Kabine und von dort in ein Derby bis in die Nachspielzeit. An Medienstationen können sie Spiele kommentieren, die Atmosphäre in der Fankurve erleben oder sich selbst als personalisierte Sammelkarte inszenieren.

Mehr als 120 Exponate bilden das Herz der Ausstellung – darunter Silbereinlagen der ersten DFB-Meisterschale von 1949 sowie die 2022 erstmals verliehene «Golden-Girl»-Trophäe für Nationalspielerin Jule Brand und der Deutsche Meisterpokal der Frauen, vergeben von 1974 bis 2008.

Zu den Highlight-Stücken zählen auch Fritz Walters signierte Schuhe und ein Originalball der WM 1954. Trikots, darunter das erste deutsche Vereinsshirt mit Sponsorenaufdruck von Wormatia Worms aus der Saison 1967/68, erzählen ebenso Sportgeschichte wie kreativ gestaltete Stromverteilerkästen aus der Fanszene oder Möbelstücke aus dem Wohnzimmer von Fritz Walter.

Der Besucher wird zum Kommentator

Die Ausstellung basiert auf der 2024 gestarteten Schau «Fußballfieber! Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz», entwickelt vom Landesmuseum Koblenz und zahlreichen Partnern aus dem Profifußball und den Verbänden. Für Speyer wurde sie um neue Medienstationen erweitert.

Ein eigens produzierter Film zeigt einen Derby-Spieltag aus Sicht von Fans und Spielern aus Karlsruhe, Mannheim und Kaiserslautern. Besucher können in einer Kommentatorenkabine ein Landespokalspiel vertonen, VAR-Entscheidungen nachvollziehen oder Kultmomente im «Tor des Monats» erleben. Zum Begleitprogramm gehören Vorträge mit Experten aus Mannheim und Saarbrücken sowie eine Kuratorenführung mit anschließendem Bier-Tasting.