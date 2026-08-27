Die Vereine im Profi-Fußball nutzen in der täglichen Arbeit immer mehr Daten. Deniz Undav sieht diesen Trend skeptisch und fordert mehr Rücksichtnahme auf die individuellen Eigenheiten der Spieler.

Frankfurt/Main (dpa) – Nationalspieler Deniz Undav wünscht sich bei der Belastungsteuerung im Profi-Fußball mehr Fingerspitzengefühl von den Verantwortlichen. «Die Datenanalyse bringt dem Fußball viel, aber es wird mittlerweile zu viel ins Laptop geschaut. Fußballer werden bei der Trainingsteuerung zu sehr als Roboter betrachtet», kritisierte der Stürmer des Bundesligisten VfB Stuttgart in einem Gespräch mit dem am Freitag erscheinenden «Bundesliga-Magazin».

Viel zu oft werde gesagt: «Wir haben diese Fitnesswerte über dich, und hier ist das neueste Fitnessprogramm, deshalb musst du das exakt so machen. Dann kommt aber ein Spieler vielleicht aus Brasilien und hat solche Übungen noch nie im Leben gemacht. Und dann wundert man sich, wenn er drei Wochen später verletzt ist», monierte Undav.

Der 30-Jährige appellierte daher, jeden Profi als ein Individuum zu betrachten und forderte: «Wir müssen beim Training wieder mehr die Gewohnheiten und Erfahrungen der einzelnen Spieler berücksichtigen.» Die Kritik wolle er ausdrücklich nicht auf seinen Verein bezogen wissen, «sondern allgemein».

Undav will ins Trainergeschäft einsteigen

Beim VfB Stuttgart, der zum Saisonstart am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim deutschen Rekordmeister Bayern München gastiert, presse man ihn nicht starr in das gängige Profischema und nehme sogar Rücksicht auf seine speziellen Essgewohnheiten. «Tatsächlich ernähre ich mich grundsätzlich Sportler-gerecht, aber ich brauche ein-, zweimal die Woche einen Döner oder Burger», erzählte Undav.

Nach der Karriere strebt der torgefährliche Stürmer eine Laufbahn als Fußball-Lehrer an – sieht sich da momentan aber eher in der Rolle eines Assistenztrainers. Schon jetzt beschäftige er sich intensiv mit taktischen Fragen, die er gerne auch mal mit VfB-Chefcoach Sebastian Hoeneß erörtert.

«Ich zeige dem Trainer dann meine Idee, wie ich die Spielsituation auflösen würde. Manchmal sagt er: Ja, kann man mal probieren. Oder er sagt: Wenn wir das so machen, wie du denkst, dann macht der Gegner aber das – und ich sage: Oh. Stimmt», berichtete Undav.