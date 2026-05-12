Zuzenhausen (dpa) – Fußball-Nationalspielerin Selina Cerci wird ihren Ende Juni auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim nicht verlängern. Wie die Kraichgauerinnen mitteilten, will sich die Torjägerin einer neuen Aufgabe widmen. Laut «Kicker» steht sie wohl in Kontakt mit dem englischen Erstligisten FC Arsenal. Auch Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg hatte sich um Cerci bemüht.

Sie sei dankbar für zwei wunderschönen Jahre. Der Verein, das gesamte Umfeld, die Trainerinnen und Trainer, die Fans und vor allem die Mannschaft hätten sie immer unterstützt. «Ich nehme viele besondere Momente mit und werde diese Zeit immer in bester Erinnerung behalten», sagte die 25-Jährige.

Die gebürtige Kielerin kam im Sommer 2024 vom 1. FC Köln zur TSG. In aktuell 46 Pflichtspielen erzielte sie 34 Treffer. 2025 wurde sie Bundesliga-Torschützenkönigin. Auch in dieser Saison führt sie die Torjägerliste vor dem letzten Spieltag mit 16 Treffern gemeinsam mit Bayern Münchens Pernille Harder und Larissa Mühlhaus von Werder Bremen an. Im letzten Spiel am Sonntag (14.00 Uhr) gegen RB Leipzig kann sie ihr Torkonto noch aufstocken.