«Zutiefst erschüttert»
Fußball-Legende Hughes trauert um seinen Sohn
Mark Hughes
Mark Hughes trauert um seinen Sohn. (Archivbild)
Nick Potts. DPA

Ein schwerer Schicksalsschlag für den ehemaligen Bayern-Spieler: Sein Sohn Alex stirbt überraschend. Er wird nur 38 Jahre alt.

Lesezeit 1 Minute

Manchester (dpa) – Der ehemalige walisische Fußball-Nationalspieler Mark Hughes (62) trauert um seinen Sohn. Wie die League Managers Association (LMA) laut Medien im Namen von Mark Hughes mitteilte, ist sein Sohn Alex im Alter von 38 Jahren gestorben. Mark Hughes absolvierte eine große Fußballkarriere, in der er außer beim FC Bayern vor allem für Manchester United, aber auch für den FC Chelsea und den FC Barcelona auflief. 72 Länderspiele bestritt die Fußball-Legende für Wales.

«Jill und ich sind zutiefst erschüttert über den plötzlichen und unerwarteten Verlust unseres geliebten Sohnes Alex», heißt es in dem Statement. «Alex war ein wunderbarer Sohn, ein Bruder von Curtis und Xenna, ein hingebungsvoller Ehemann für Jessica und Vater ihrer beiden wundervollen Kinder Sebastian und Leonardo.»

Alex Hughes arbeitete bei Grimsby Town FC und war dort für die Kaderplanung in leitender Funktion mitverantwortlich. «Alle beim Grimsby Town Football Club sind tief erschüttert über die Nachricht vom plötzlichen und unerwarteten Tod», hieß es im Club-Statement.

© dpa-infocom, dpa:260621-930-257696/1

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