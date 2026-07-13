Maxim Dal spielte von klein auf über zehn Jahre in Mainz. Nun sucht er seine Chance in Fürth. Was sich die Kleeblätter von ihm erhoffen.

Fürth/Main (dpa) – Die SpVgg Greuther Fürth hat Innenverteidiger Maxim Dal vom FSV Mainz 05 verpflichtet. Der 20-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2029, wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte.

Dal hatte in über zehn Jahren in Mainz alle Jugendmannschaften durchlaufen und war über die U23 in den Profi-Kader des Bundesligisten aufgerückt. «Er bringt tolle Anlagen mit. In unserer Bundesligamannschaft ist die Konkurrenz auf seiner Position jedoch aktuell so groß, dass die Wahrscheinlichkeit dort Spielzeit zu bekommen, sehr gering ist», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert.

Ein Linksfuß für die Spieleröffnung

Dal fehlte in der vergangenen Saison länger wegen einer Knieverletzung. «Er hat ein hervorragendes Spielverständnis und versteht es, seine Physis auf dem Platz einzusetzen. Mit ihm bekommen wir wieder einen Linksfuß und haben so noch einmal andere Optionen für unsere Spieleröffnung», sagte Fürths Trainer Heiko Vogel über den Neuzugang.