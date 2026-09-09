Fernsehpreis für Markus Lanz - und eine Ansage ans Publikum in verunsichernden Zeiten. «Was jetzt gerade kaputtgeht, bauen wir irgendwann ganz lässig einfach wieder auf», sagt Lanz.

Köln (dpa) - Markus Lanz hat eine Dankesrede beim Deutschen Fernsehpreis für eine Botschaft zur gesellschaftlichen Stimmung im Land genutzt. «Ich erlebe gerade so viele Leute, die sehr unsicher sind, die teils Angst haben», sagte Lanz, der in der Kategorie «Beste Information» ausgezeichnet wurde. «Ich will deutlich sagen: Wir wandern nicht aus. Wir stehen da», erklärte Lanz. Und er ergänzte: «Fürchtet euch nicht! Und das, was jetzt gerade kaputtgeht, bauen wir irgendwann ganz lässig einfach wieder auf.»

Lanz wurde in Köln für seine ZDF-Talkshow ausgezeichnet. Lanz hake beharrlich nach, lege Widersprüche gedankenschnell offen und gebe sich nie mit einfachen Antworten zufrieden, hatte die Jury seine Nominierung begründet. Für den 57-Jährigen ist es bereits der zweite Fernsehpreis.

Die Auszeichnung wird seit dem Jahr 1999 verliehen und würdigt hervorragende Leistungen im TV und Streaming. Getragen wird er von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit.