Das Stadion ist klein, nicht jeder kommt rein: Vor der Champions-League-Premiere von Como 1907 haben sich der Club-Präsident und einige Kollegen etwas Besonderes überlegt.

Como (dpa) – Der Präsident macht Platz: Für die Premiere in der Champions League am Donnerstag gegen RB Leipzig räumen Mirwan Suwarso und einige Vorstandsmitglieder die Tribüne für altgediente Anhänger. Ihre Tickets sollen vergeben werden an Fans, «die am längsten gewartet haben: An diejenigen, die 1950 oder früher geboren wurden und Como in jeder Kategorie und in jeder Ära begleitet haben», kündigte der Club-Chef auf Instagram an.

Die Anhänger wurden gebeten, per E-Mail solch einen langjährigen Fan vorzuschlagen. «Es wäre uns eine Ehre, ihm unseren Platz anzubieten», schrieb Suwarso.

Como ist erst seit 2024 in der Serie A und hatte sich als Vierter der vorigen Saison erstmals für die Fußball-Königsklasse qualifiziert. Das Stadion Giuseppe Sinigaglia direkt am Comer See fasst maximal gut 12.000 Zuschauer. «Das Stadion ist komplett ausverkauft. Aufgrund begrenzter Kapazität und einer begrenzten Anzahl verfügbarer Tickets können wir leider nicht allen, die gerne dabei gewesen wären, eine Teilnahme ermöglichen», teilte der Präsident mit.