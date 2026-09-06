Bremen (dpa) – Tor gemacht, emotionaler Jubel vor der Fankurve und eine umjubelte Grätsche: Die Rückkehr von Niclas Füllkrug ins Bremer Weserstadion hätte besser kaum laufen können. «Es fühlt sich teilweise unwirklich an», erklärte der 33 Jahre alte Stürmer nach dem verdienten 3:1-Sieg gegen den Champions-League-Club RB Leipzig. «Ich habe nach dem Tor gespürt, dass es noch einmal deutlich emotionaler ist als irgendwo anders.»

Für Bremens Trainer Daniel Thioune war allerdings nicht nur der Füllkrug-Treffer zum vorentscheidenden 2:0 (68. Minute) beim überraschenden Coup gegen Leipzig maßgeblich. Mit einem harten Zweikampf direkt nach Spielbeginn dokumentierte der Angreifer den Werder-Weg. «Niclas Füllkrug hat gleich in seiner ersten Grätsche ein Statement gesetzt, was allen geholfen hat zu erkennen, was wir heute vorhaben», betonte der Bremer Coach.

Werder und Füllkrug passt zusammen

Füllkrug und Werder – es passt auch bei seiner zweiten Rückkehr. Mit 19 debütierte er als junger Werder-Spieler in der Bundesliga. 2019 folgte bei seiner ersten Wiederkehr nach Bremen der Durchbruch zum Nationalstürmer. Nun zeigte er nach zwei äußerst durchwachsenen Jahren bei West Ham United und der AC Mailand bei seinem erneuten Werder-Comeback schnell wieder sein bekanntes Knipser-Gesicht. «Wir haben eine Wucht dazubekommen», beschrieb ihn Kapitän Marco Friedl.

Aus zwölf Metern köpfte er nach einer Werder-Ecke den Ball ins Leipziger Netz. «Ich weiß nicht, ob den jeder Spieler macht von da», erklärte Füllkrug. «Den habe ich gut getroffen.» Danach folgte der emotionale Jubel vor der Bremer Fankurve. «Als wenn es vorgeschrieben war», erklärte der Routinier, der beim 1:4 zum Liga-Start in Freiburg noch hinter den Erwartungen blieb.

Schnelle Rückkehr nach Dortmund

Einziges kleines Manko an einem für Werder und Füllkrug besonderen Tag: Im DFB-Pokal geht es in der 2. Runde zu Borussia Dortmund, Ex-Club von Füllkrug. «Ich freue mich natürlich, wieder in Dortmund zu spielen. Aber wir hätten es auch gern ein paar Runden nach hinten schieben können», sagte er schmunzelnd.