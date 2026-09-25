Gegen überforderte Kuwaiter haben die Berliner keine Probleme. Welthandballer Mathias Gidsel muss deshalb nur kurz ran. Im zweiten Spiel wartet aber ein ganz anderes Kaliber.

Kairo (dpa) – Die Handballer der Füchse Berlin sind mit einem lockeren Auftaktsieg in den Super Globe in Ägypten gestartet. Vor den Toren Kairos ließ der deutsche Pokalsieger im ersten Gruppenspiel der Club-WM gegen dem kuwaitischen Vertreter beim 38:18 (20:11)-Sieg keine Chance. Beste Berliner Schützen vor fast leeren Rängen waren Aymeric Zaepfel mit zehn und Tim Freihöfer mit neun Toren.

Die Füchse wurden gleich ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie gingen schnell in Führung und gaben sie bis zum Spielende auch nicht mehr ab. Gute Abwehrarbeit, Ballgewinne und Tore durch schnelle Tempogegenstöße – die Berliner trumpften auf. Nach siebeneinhalb Minuten lagen sie 10:3 vorn.

Früher Feierabend für Gidsel

Die Füchse hatten alles im Griff. Angesichts der klaren Überlegenheit schlichen sich aber auch einige Unkonzentriertheiten ein. In der 23. Minute wurde der Vorsprung trotzdem erstmalig zweistellig (18:8). So durfte auch Welthandballer Mathias Gidsel Mitte der ersten Hälfte Feierabend machen.

Da auch nach dem Seitenwechsel die Kuwaiter harmlos blieben, konnte Trainer Nicolej Krickau weiter fleißig durchwechseln und fast alle Stammkräfte schonen. Am Sonntag erwartet die Füchse ein ganz anderes Kaliber: Dann geht es im zweiten Gruppenspiel gegen das Starensemble von Veszprém HC (16.45 Uhr). Die Ungarn gewannen ihr Auftaktmatch gegen Gastgeber Al-Ahly auch klar mit 31:23.