An einem Touristen-Hotspot verschwinden massenhaft Skulpturen von Ottmar Hörl. Was der Künstler zu dem Vorfall sagt, und warum er keine Salzburg-Urlauber verdächtigt.

Salzburg (dpa) – Eine öffentliche Ausstellung des deutschen Künstlers Ottmar Hörl mit insgesamt 320 goldfarbenen Mozart-Figuren ist nach einem Massendiebstahl vorzeitig abgebrochen worden. 210 der Figuren sind im Salzburger Mirabellgarten verschwunden, wie die Internationale Stiftung Mozarteum mitteilte.

«Das Schlimmste für einen Künstler ist, wenn sich seine Arbeit auflöst», sagte Hörl der Deutschen Presse-Agentur. Ihn störe auch der mangelnde Respekt vor seiner Arbeit, meinte er.

Die kleinen Skulpturen waren Mitte Juli zum Gedenken an den 270. Geburtstag des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart unter anderem im Salzburger Mirabellgarten aufgestellt worden – einem Hotspot für Touristen. Die Ausstellung wurde in Kooperation mit der Stiftung Mozarteum organisiert.

«Ich finde es ein bisschen dreist»

Hörl geht aber nicht davon aus, dass Urlauber die 50 Zentimeter hohen Mozarts mitgehen ließen. «Das ist organisierter Diebstahl», sagt der Künstler. Die Kunststoff-Figuren seien wohl nachts aus dem öffentlichen Park gestohlen worden, wenn der Mirabellgarten abgeschlossen ist. «Ich finde es ein bisschen dreist», sagt er.

Dem Täter oder den Tätern ist aber kein Millionen-Coup gelungen. Denn Hörl hätte die Mini-Mozarts nach Ende der Ausstellung für 90 Euro pro Stück verkauft. Für ihn entstand dennoch ein beträchtlicher Schaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

Weil die Herstellerfirma der Skulpturen im Sommerurlaub ist, konnten kurzfristig keine weiteren Mozart-Figuren als Ersatz aufgestellt werden. Einige Dutzend können aber noch bis Ende August im Mozarteum und in Mozarts Geburtshaus in Salzburg besichtigt werden.

In Bayreuth verschwanden Hörls Wagner-Figuren

Hörl ist bekannt für seine Installationen mit massenhaft produzierten Figuren bekannter Persönlichkeiten. So hat er in der Vergangenheit etwa in deutschen Städten kleine Armeen von Schillers, Goethes oder Hölderlins aufgestellt. Dabei kam es auch zu einem Vorfall wie in Salzburg: Bei einer Aktion in Bayreuth wurden 100 Figuren des Komponisten Richard Wagner gestohlen.