Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 stehen vor weiteren großen Europapokal-Abenden. Beide gehen mit guten Aussichten in ihre Viertelfinal-Rückspiele.

Vigo/Straßburg (dpa) – Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 wollen am Donnerstag erneut Fußball-Geschichte schreiben und erstmals in europäische Halbfinals vorstoßen. Die Badener gehen nach dem 3:0 im Hinspiel als Favorit in den zweiten Teil des Europa-League-Viertelfinals gegen Celta Vigo (18.45 Uhr/RTL). Sie stellen sich beim spanischen Tabellensechsten allerdings noch mal auf ein hartes Stück Arbeit ein.

Auch die Mainzer nehmen einen Vorsprung mit ins Viertelfinal-Rückspiel der Conference League bei Racing Straßburg (21.00 Uhr/RTL). Das erste Duell mit dem französischen Tabellenachten gewannen sie vor einer Woche mit 2:0. In der Bundesliga standen sich Mainz und Freiburg am vergangenen Sonntag im direkten Aufeinandertreffen gegenüber – der SC siegte knapp mit 1:0.