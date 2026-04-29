Europa League
Freiburg-Quartett um Ginter fit für Halbfinal-Hit
Matthias Ginter
Freiburgs Abwehrchef Matthias Ginter ist für die Partie in Braga einsatzbereit. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Gute Nachricht für den SC Freiburg vor dem Europapokal-Knaller in Braga: Abwehrchef Matthias Ginter und drei weitere Leistungsträger sind wieder einsatzbereit.

Lesezeit 1 Minute

Braga (dpa) – Der SC Freiburg kann im Halbfinal-Hinspiel der Europa League wieder auf seine zuletzt angeschlagenen Leistungsträger setzen. Matthias Ginter, Johan Manzambi, Yuito Suzuki und Jordy Makengo sind allesamt mit nach Portugal gereist. «Wir können wieder voll mit ihnen planen», sagte Trainer Julian Schuster vor der Partie bei Sporting Braga am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Die kurze Erholungsphase habe dem Quartett gutgetan.

Am vergangenen Wochenende waren die vier Profis geschont worden – prompt setzte es in der Fußball-Bundesliga eine 0:4-Klatsche bei Borussia Dortmund. Drei Tage zuvor hatten die Freiburger eine bittere 1:2-Niederlage nach Verlängerung im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart kassiert.

Für den Sport-Club ist es schon jetzt die erfolgreichste Europapokal-Saison der Vereinsgeschichte. Er verspüre vor dem Halbfinal-Hinspiel «große Dankbarkeit, hohe Motivation und große Vorfreude», sagte Coach Schuster. Die Badener werden in Braga von rund 2.000 Auswärtsfans unterstützt.

© dpa-infocom, dpa:260429-930-12021/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren