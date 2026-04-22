Kaum einer kennt den WM-Auftaktgegner der deutschen Basketballerinnen besser als der Nationaltrainer der Männer. Er ist bei der Auslosung deshalb ein gefragter Mann.

Berlin (dpa) – Männer-Bundestrainer Alex Mumbrú konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Als bei der Auslosung der Vorrunden-Gruppen für die Frauen-Weltmeisterschaft in Berlin als erster deutscher Gegner Spanien gezogen wurde, richteten sich viele Blicke auf den Spanier, der die Basketballer um Kapitän Dennis Schröder im vergangenen Jahr zum EM-Titel geführt hatte.

«Spanien hat eine sehr gute Mannschaft, das wird nicht einfach», sagte Mumbrú. «Aber auch Deutschland hat viele gute Spielerinnen. Ich bin gespannt.» Die WM findet vom 4. bis 13. September in Berlin statt. Weitere deutsche Gegner in der Gruppe A sind Japan und Mali.

Der 46-Jährige wird die Partien im September in Berlin verfolgen, bei den Männern steht in diesem Spätsommer kein großes Turnier an. Und welches Herz in seiner Brust wird am 4. September beim Duell Deutschland gegen Spanien höher schlagen? «Das deutsche», antwortete Mumbrú, konnte sich dabei aber ein Lächeln nicht verkneifen.