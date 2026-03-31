Hamburg Frau von Wolf verletzt - Was wir wissen und was nicht dpa 31.03.2026, 05:01 Uhr

i Laut Polizei hat der Wolf eine Frau gebissen und verletzt. (Symbolbild) Carsten Rehder. DPA

Nach mehreren Wolfsichtungen wird in Hamburg-Altona eine Frau von einem Tier verletzt. Noch sind viele Fragen offen.

Hamburg (dpa) - In Hamburg hat nach Behördenangaben ein Wolf eine Frau verletzt. Was bisher zu dem Zwischenfall bekannt ist - und was nicht. Was wir wissen: Ort: Der Vorfall, bei dem die Frau verletzt wurde, ereignete sich in einer Einkaufspassage an der Großen Bergstraße im Hamburger Bezirk Altona. Nach dpa-Informationen war das Tier in der mit gläsernen Automatiktüren gesicherten Passage gefangen. Die Frau habe versucht, das Tier zu befreien - und sei dabei verletzt worden, hieß es.

Verletzung: Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, ein Rettungswagen habe die Frau in eine Hamburger Klinik gebracht. Nach dpa-Informationen hat die Frau das Krankenhaus noch am Abend nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Bergung: Polizisten zogen den Wolf am späten Montagabend dann mit einer Schlinge am Anleger an der Binnenalster aus dem Wasser. Anschließend wurde das Tier abtransportiert.

Wolf: Der Wolf sei sicher untergebracht und werde derzeit tiermedizinisch versorgt, hieß es von der Umweltbehörde. Über den weiteren Verbleib des Tieres werde die Umweltbehörde zeitnah und in enger fachlicher Abstimmung entscheiden.

Wolfsichtungen: Laut früheren Angaben der Umweltbehörde hatten mehrere Menschen am Wochenende einen Wolf in den westlichen Elbvororten gesichtet. Zunächst sei dieser in Parks entlang des Falkensteiner Ufers in Blankenese beobachtet worden, später auch weiter östlich in Nienstedten und im Bereich des S-Bahnhofs Othmarschen. Bei dem Wolf habe es sich um das Tier gehandelt, das später die Frau angegriffen haben soll.

Erster Wolfsangriff seit langem: In Deutschland ist nach Angaben des Bundesamts für Naturschutz erstmals ein Mensch von einem Wolf angegriffen worden, seit sich dieser wieder in Deutschland ausgebreitet hat. «Es gab noch keinen solchen Fall seit der Wiederansiedlung seit 1998», sagte eine Sprecherin des Bundesamts der Deutschen Presse-Agentur. Was wir nicht wissen: Verletzung: Unklar ist bisher, wie genau die Frau verletzt wurde.

Vorfall: Warum der Wolf der Frau so nah kam, ist ebenfalls nicht klar. Wölfe gelten als scheu und weichen Menschen in der Regel aus.

Wolf: Zum Gesundheitszustand des Wolfs gab es zunächst keine Informationen. Warum das Tier sich in der Stadt aufhielt, ist ebenso unklar. © dpa-infocom, dpa:260331-930-888157/5







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