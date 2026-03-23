Bluttat in Barsinghausen bei Hannover: Nach einem Angriff ist eine Frau gestorben, die 13-jährige Tochter schwebt in Lebensgefahr. Der Vater wurde festgenommen. Den Notruf wählte der 15-jährige Sohn.

Barsinghausen (dpa) – Ein 49 Jahre alter Mann soll eine 38-Jährige in Barsinghausen bei Hannover tödlich und die gemeinsame 13-jährige Tochter lebensgefährlich verletzt haben. Wie ein Polizeisprecher sagte, alarmierte der 15 Jahre alte Sohn der Familie gegen 2.10 Uhr in der Nacht die Polizei und gab an, dass der Vater die Mutter angegriffen habe.

Die Einsatzkräfte fanden die Frau demnach lebensgefährlich verletzt vor, sie sei aber noch im Haus ihren Verletzungen erlegen. Die 13-jährige Tochter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vater wurde noch am Haus festgenommen. Am frühen Morgen wurde der Mann dem Polizeisprecher zufolge untersucht. Die Spurensicherung an dem Einfamilienhaus lief. Der 15-jährige Sohn, der den Notruf gewählt hatte, war nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Zu möglichen Tatmotiven konnte die Polizei noch keine Angaben machen.