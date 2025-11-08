Frankfurts Burkardt will seiner alten Liebe nichts schenken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Für Jonathan Burkardt wird das Bundesliga-Spiel gegen seinen langjährigen Club FSV Mainz 05 ein emotionales Wiedersehen. «Klar, es ist etwas Neues für mich und sicherlich auch ein etwas seltsames Gefühl, die Jungs und viele Staff-Mitglieder nun auf der anderen Seite zu sehen. Wir hatten gemeinsam eine schöne Zeit, ich erinnere mich gerne zurück», sagte der 25 Jahre alte Stürmer von Eintracht Frankfurt in einem Vereinsinterview vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Elf Jahre spielte der Stürmer für die Rheinhessen, ehe er im Sommer zur Eintracht wechselte. Geschenke verteilen will er aber nicht, auch wenn ihm Mainz und die Mannschaft sehr viel gegeben habe. Mit seinem Kopf sei er nun bei der Eintracht, sei absolut im Hier und Jetzt. «Alle wiederzusehen und zum ersten Mal gegen sie zu spielen, wird sicherlich cool. Aber es ist ein wichtiges Bundesligaspiel für uns. Mit Frankfurt gegen Mainz möchte ich drei Punkte holen», sagte er.

Toppmöller: «Mit aller Macht drei Punkte»

Coach Dino Toppmöller weiß um die Brisanz für seinen Stürmer. «Es ist immer ein besonderes Spiel, wenn man erstmals gegen Ex-Kollegen spielt. Aber er scheint bereit für die Aufgabe zu sein», sagte der 44-Jährige. Und wie Burkardt ist auch Toppmöller nach dem Punktgewinn unter der Woche in der Champions League beim italienischen Spitzenclub SSC Neapel angriffslustig. «Wir wollen mit aller Macht die drei Punkte hierbehalten, denn dann können wir uns in eine gute Position für die kommenden Spiele bis Weihnachten bringen», sagte er.

Einfach wird es Mainz den Hessen aber nicht machen. Gerade im Derby war bisher immer «Feuer unter dem Dach» und das sei auch gut so. «Mainz spielt sehr intensiv Fußball, hat eine extreme Qualität auf zweite Bälle. Sie können sehr ansehnlich und gut kombinieren. Von daher wird es eine harte Nuss», sagte Toppmöller, der personell etwas rotieren will.