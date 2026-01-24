Eintracht Frankfurt wird auch im Champions-League-Duell mit Tottenham von Dennis Schmitt und Vereinsikone Alex Meier betreut. Zur weiteren Trainersuche äußert sich der Sportvorstand nur knapp.

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt wird auch im Champions-League-Heimspiel gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch vom Interimsduo Dennis Schmitt und Alex Meier betreut. «Auf jeden Fall fürs nächste Spiel», antwortete Sportvorstand Markus Krösche nach dem 1:3 in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim auf die Frage eines Reporters, ob die beiden Trainer noch für die nächsten zwei Spiele verantwortlich sein werden.

Der 32 Jahre alte Schmitt, der zuvor die U21 des Clubs betreute, sowie U19-Coach Meier (43) hatten nach dem 3:3 bei Werder Bremen die Eintracht-Profis von dem freigestellten Dino Toppmöller übernommen. Nach dem Einstand in der Champions League beim aserbaidschanischen Club Karabach Agdam (2:3) misslang nun auch die Bundesliga-Premiere. Vor dem Anpfiff hatten die Fans Vereinsikone Meier kräftig applaudiert.

Eine längere Zukunft hat das Duo bei den Profis wohl nicht. «Wir wollen den Richtigen auswählen, und wenn es so weit ist, werden wir es verkünden», sagte Krösche, befragt nach dem Stand der Trainersuche.