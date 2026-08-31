Er spielte über 160 Mal in der Ligue 1 und nun steht er bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Lilian Brassier unterschrieb für mehrere Jahre.

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt hat den französischen Abwehrspieler Lilian Brassier langfristig verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb beim hessischen Fußball-Bundesligisten einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2031 gültig ist. Er kommt von Stade Rennes aus der Ligue 1.

Brassier könne sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden, schrieb die Eintracht. Er absolvierte insgesamt 161 Spiele in der französischen ersten Liga und erzielte sechs Tore. «Mit Lilian Brassier konnten wir einen physisch starken und schnellen Verteidiger verpflichten, der Zweikämpfe mit großer Intensität führt und gleichzeitig über eine hohe Dynamik verfügt», sagte Sportvorstand Markus Krösche.