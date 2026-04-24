Der Weggang von Jonathan Wheatley traf Audi plötzlich. Formel-1-Projektleiter Mattia Binotto ist beim Umbau der Teamführung einen großen Schritt weiter gekommen.

Neuburg an der Donau/Hinwil (dpa) - Nach dem überraschenden Abschied von Jonathan Wheatley als Teamchef des Formel-1-Rennstalls Audi wird Allan McNish Renndirektor. Das bestätigte der bayerische Automobilbauer. Der 56 Jahre alte Schotte war bis zuletzt Chef des Nachwuchsprogramms des deutschen Werksteams. McNish tritt seine neue Position ab dem Grand Prix von Miami in der kommenden Woche an.

«Zu seinem Aufgabenbereich gehören sportliche Themen, die Abstimmung im Engineering, das Fahrermanagement, die Rennstrategie und die Abläufe in der Garage sowie mediale und partnerbezogene Aktivitäten an der Strecke», teilte Audi mit. Er berichtet direkt an Teamchef und Projektleiter Mattia Binotto.

Binotto gibt Aufgaben ab

«Allan bringt eine außergewöhnliche Kombination aus Rennerfahrung, technischem Verständnis und Führungsstärke in diese Rolle ein», sagte Binotto. «Er ist seit vielen Jahren ein zentraler Bestandteil der Motorsportstruktur von Audi und hat seit dem Start des Formel-1-Teams eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung auf die Formel 1 gespielt, nicht zuletzt durch seine Arbeit rund um technische Partnerschaften.»

Nur wenige Tage vor dem dritten Saisonlauf in Japan hatte Audi überraschend den Abschied von Wheatley «aus persönlichen Gründen» verkündet. Der Brite hatte bei dem deutschen Werksteam eine Doppelspitze mit Binotto gebildet und war nur ein Jahr im Amt. Daraufhin übernahm Binotto Wheatleys Aufgaben, zugleich kündigte er eine Neuorganisation der Teamführung an.

McNish gewann mit Audi in Le Mans

Der frühere Formel-1-Pilot McNish ist schon lange mit Audi verbunden. Mit dem deutschen Hersteller war er zweimal Sieger des Langstreckenklassikers von Le Mans und auch Leiter des Formel-E-Teams von Audi. Seit Anfang dieses Jahres war er Chef der Nachwuchsabteilung. In der nächsten Woche setzt die Formel 1 nach einem Monat Pause ihre Saison mit dem Grand Prix von Miami fort.

«Das Projekt, das wir aufbauen, ist ambitioniert. Mein Fokus liegt darauf, sicherzustellen, dass alle Bereiche unserer Rennabläufe auf höchstem Wettbewerbsniveau arbeiten und sich kontinuierlich weiterentwickeln», sagte McNish.