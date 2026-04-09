Beim dritten Aufeinandertreffen mit den Berlinern in dieser Saison will der 1. FC Kaiserslautern Revanche für das Pokal-Debakel nehmen und seine Auswärtsbilanz aufbessern.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der auswärtsschwache Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat in dieser Saison mit dem Aufstieg höchstwahrscheinlich nichts mehr zu tun. Er kann aber mit einem Sieg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Berlin die Hoffnungen von Hertha BSC auf eine Bundesliga-Rückkehr dämpfen.

«Dort haben wir wieder eine neue Chance, unsere Auswärtsbilanz aufzubessern. Nach dem Spiel gegen Düsseldorf habe ich den Fokus direkt darauf gelegt. Ich erwarte, dass wir die Einstellung, die innere Bereitschaft und die Anspannung, die wir zu Hause gezeigt haben, auch auswärts von Beginn an auf den Platz bringen», sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht.

Bittere Erinnerungen ans Pokalduell

Beide Teams treffen in dieser Saison bereits zum dritten Mal aufeinander. Kaiserslautern verlor beide bisher ausgetragenen Partien. In der Hinrunde unterlagen die «Roten Teufel» im Fritz-Walter-Stadion mit 0:1. Noch viel präsenter ist aber die Niederlage im DFB-Pokal-Achtelfinale, als der FCK mit 1:6 im Olympiastadion unterging.

«Da haben wir früh eine große Chance vergeben und durch individuelle Fehler den Gegner stark gemacht. Natürlich bleibt so ein Spiel im Kopf – und das soll es auch. Man darf es nicht verdrängen, aber auch nicht lähmend wirken lassen. Wir wollen es diesmal besser machen», betonte Lieberknecht, der lediglich auf den langzeitverletzten Angreifer Ivan Prtajin verzichten muss.