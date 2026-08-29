Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung muss Dortmunds Inácio mit einer Roten Karte gegen den Hamburger SV vom Platz. Im Spielertunnel entlädt sich der Frust, anschließend vergießt er Tränen.

Dortmund (dpa) - Das wird bei den Fans von Borussia Dortmund nicht gut ankommen: Samuele Inácio hat nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den Hamburger SV (2:0) beim Gang in den Spielertunnel eine Wasserflasche gegen das große BVB-Wappen geschmissen. «Es sieht schlecht aus», echauffierte sich Experte Lothar Matthäus beim TV-Sender Sky.

Dortmunds Verteidiger Waldemar Anton wollte die Aktion indes nicht überbewerten. «Das sind die Emotionen, die aus einem herauskommen. Ich habe lieber so einen Spieler, der dann sauer ist, als wenn er da lächelt oder es ihn nicht interessiert, wenn er in die Kabine geht», sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem Auftaktspiel des BVB in der Bundesliga.

Kovac: Es flossen auch Tränen

Inácio hatte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte wegen groben Foulspiels gegen Hamburgs Albert Grønbæk gesehen (77.). «Das ist ein junger Spieler, der ist sehr motiviert. Das ist brutal ärgerlich für den Jungen. Er hat enorme Qualitäten. So eine Rote Karte zu bekommen, ist maximal bitter», sagte Anton.

BVB-Trainer Niko Kovac gab nach Schlusspfiff einen Einblick in die Gefühlswelt des 18-Jährigen: «Jetzt kam ich gerade in die Kabine nach dem Schlusspfiff, der Junge saß da - weinend. Also man kann sich vorstellen, wie der Junge sich gefühlt hat. Erste Rote Karte hier als Bundesliga-Profi, dann in diesem Stadion. Er hat der Mannschaft sicherlich keinen Gefallen getan.» Das Leben gehe aber weiter, betonte Kovac. «Das macht man ja nicht mit Absicht. Und letzten Endes muss er daraus lernen.»