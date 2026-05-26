Thrillerautor, Verfassungsrichterin, Punkrocker: Sebastian Fitzek, Juli Zeh und Campino schreiben über völlig unterschiedliche Themen. Ihre Gemeinsamkeit? Menschen für ihre Bücher zu begeistern.

Baden-Baden (dpa) – Ob mit Thrillern, Gesellschaftsromanen oder Punkrock-Flair: Sebastian Fitzek, Juli Zeh und Toten-Hosen-Frontmann Campino begeistern mit ihren Büchern ein breites Publikum. Das Marktforschungsunternehmen Media Control will sie nun am 24. Juni bei einem Festakt im Kurhaus Baden-Baden auszeichnen. Demnach wollen die drei Geehrten ihre Preise persönlich entgegennehmen, aus ihren Büchern lesen und über ihre Arbeit sprechen.

Millionenverkäufe ausgezeichnet

Der Berliner Bestsellerautor Fitzek (54) erhält einen Diamant-Award für bislang 21 Millionen verkaufte Bücher. Sein Thriller «Der Nachbar» war nach Angaben von Media Control das meistverkaufte gebundene Buch des Jahres 2025.

Die Schriftstellerin und Verfassungsrichterin Juli Zeh (51, «Unterleuten») wird mit einem Platin-Award für mehr als sechs Millionen Verkäufe geehrt. Toten-Hosen-Sänger Campino (63) bekommt für seine Autobiografie «Hope Street» einen Gold-Award für 150.000 verkaufte Exemplare.

Merkel im Vorjahr geehrt

Im vergangenen Jahr hatte Media Control Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Memoiren «Freiheit» mit einem erstmals vergebenen Ehrenpreis ausgezeichnet. Das Buch war nach Unternehmensangaben der erfolgreichste Titel der Jahre 2024 und 2025 sowie die meistverkaufte Biografie der vergangenen zehn Jahre.

Das Marktforschungsunternehmen erstellt unter anderem die Spiegel-Bestsellerlisten und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.