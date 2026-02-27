Der Finne Elian Lehto stürzt im Training in Garmisch-Partenkirchen heftig und muss ins Krankenhaus. Auch ein Franzose verletzt sich und fällt vorerst aus.

Garmisch-Partenkirchen (dpa) – Der finnische Skirennfahrer Elian Lehto liegt nach einem Sturz im Abfahrtstraining von Garmisch-Partenkirchen auf der Intensivstation. Der 25-Jährige habe Verletzungen im Brustbereich und am Unterschenkel erlitten, teilte der finnische Verband mit. Sie seien jedoch nicht lebensbedrohlich. Der Athlet sei bei Bewusstsein und ansprechbar, sein Zustand werde in den kommenden Tagen weiter überwacht.

Lehto hatte auf der berühmten Kandahar-Piste die Kontrolle verloren und war in ein Fangnetz gekracht. Anschließend hatte ein Hubschrauber den Teilnehmer der Olympischen Winterspiele von Italien in ein Krankenhaus gebracht.

Auch Franzose Alphand verletzt sich

In Garmisch-Partenkirchen stehen am Wochenende die ersten Weltcup-Rennen der Männer nach Olympia an: am Samstag eine Abfahrt, am Sonntag ein Super-G (jeweils 11.15 Uhr).

Auch der Franzose Nils Alphand wird dann nicht dabei sein. Der 29-Jährige stürzte im Abfahrtstraining ebenfalls. Er erlitt laut einer Verbandsmitteilung unter anderem eine Schultereckgelenksprengung und wird mindestens drei Wochen ausfallen.