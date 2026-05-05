Mit Fleischersatz und authentischem Ambiente will die «Vegane Fleischerei» das Metzgerei-Gefühl neu erfinden. Nach Mainz kommt nun eine Niederlassung in Frankfurt hinzu.

Mainz/Frankfurt (dpa) – Nach Mainz bekommt auch Frankfurt eine Filiale der «Veganen Fleischerei». Eröffnung ist am Samstag (9. Mai) im Stadtteil Bockenheim. Die Kette mit Sitz in Dresden ist bereits in mehreren deutschen Städten präsent. Die Niederlassung in Mainz eröffnete unter großem Andrang Ende April.

In der «Veganen Fleischerei» gibt es ausschließlich Fleisch- und Wurstersatz ohne tierische Bestandteile, darunter mehrere Sorten Wurst sowie Schnitzel, Frikadellen und Gulasch.

Wie in herkömmlicher Metzgerei

Der Einkauf soll möglichst an den Besuch einer herkömmlichen Metzgerei erinnern: Es gibt gekachelte Wände, eine Theke mit täuschend nach echter Wurst aussehenden Produkten und Probierhäppchen.

Auch eine Scheibe Wurst für kleine Besucher und Besucherinnen gebe es, sagt Sebastian Koch, der die Frankfurter Filiale gemeinsam mit seinem Bruder betreibt. Eine heiße Theke mit Schnitzel-Brötchen wird ebenfalls vorhanden sein.