Fußball
FIFA-Präsident Infantino bereit für Reformen

FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigt sich im großen Führungs-Machtkampf erstmals gesprächsbereit für Reformen im Fußball-Weltverband. Der Schweizer kündigte in einem Brief an die Präsidenten der 211 Mitgliedsverbände und die Mitglieder des FIFA-Rates, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, eine unabhängige Überprüfung der FIFA-Governance sowie Konsultationen über eine Stärkung der Entscheidungsprozesse an, einschließlich der Rolle des Präsidenten.

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Zürich (dpa) – FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigt sich im großen Führungs-Machtkampf erstmals gesprächsbereit für Reformen im Fußball-Weltverband. Der Schweizer kündigte in einem Brief an die Präsidenten der 211 Mitgliedsverbände und die Mitglieder des FIFA-Rates, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, eine unabhängige Überprüfung der FIFA-Governance sowie Konsultationen über eine Stärkung der Entscheidungsprozesse an, einschließlich der Rolle des Präsidenten.

© dpa-infocom, dpa:260921-99-716866/1

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