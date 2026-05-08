Schon nach 32 Spieltagen steht der FC Schalke 04 als Zweitliga-Meister fest. Die Partie in Nürnberg soll zu einem «Fußball-Fest» werden. Für die Rückreise gibt es einen besonderen Plan.

Gelsenkirchen (dpa) – Zweitliga-Meister FC Schalke 04 hat sich für die Heimreise nach dem Gastspiel beim 1. FC Nürnberg etwas Besonderes überlegt. Die Mannschaft und Trainer Miron Muslic werden nach dem Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend (20.30 Uhr/Nitro und Sky) mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Clubs per Nachtzug in die Heimat im Ruhrgebiet zurückfahren.

Aufstiegsparty auf Ibiza

«Das hat einen großen Stellenwert. Das ist eine Art und Weise von der Mannschaft, Danke zu sagen an die vielen Mitarbeiter, die genauso wie wir tagtäglich daran arbeiten, den Verein dorthin zu bringen, wo er hingehört. Wir freuen uns auf die feuchtfröhliche Zugfahrt nach Gelsenkirchen», sagte Muslic vor dem Duell der beiden Clubs. Deren Anhänger verbindet eine innige Fanfreundschaft.

Am vergangenen Wochenende machte Schalke mit einem 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf die Rückkehr in die Bundesliga perfekt. Unter der Woche ging es für das Team um Kenan Karaman zu Feierlichkeiten auf die Balearen. «Ibiza hat sich genauso angefühlt wie die letzten zehn Monate», beschrieb Muslic den enormen Teamgeist in der aktuellen Saison.

Zwei Wochen Pause vom normalen Schalke-Leben

Der Aufstieg am 32. Spieltag und die Feier am 34. Spieltag seien «Momente für das Leben», stellte Muslic fest. Erleichtert ist der 43-Jährige, dass es nun im Saisonendspurt keinen großen Druck mehr gebe. «Es ist neu und sehr erfrischend. Das wird jetzt genau zwei Wochen andauern, dann geht das normale Schalke-Leben wieder weiter.»

In Nürnberg könnten über 10.000 Schalke-Fans dabei sein, die Partie im Max-Morlock-Stadion ist ausverkauft. «Wir sind zu Gast bei Freunden, uns verbindet eine große Fanfreundschaft. Das wird ein Fußball-Fest. Wir haben absolut Lust darauf», sagte Muslic.