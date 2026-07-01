Im Norden der Stadt
Festnahme nach Sprengstoff-Drohung in Sozialbürgerhaus
Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage
Wegen der Bedrohungslage waren auch schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz.
Sven Hoppe. DPA

Am Empfang einer Stelle für Sozialleistungen der Stadt München droht eine Person mit einer Explosion. Wenig später läuft ein größerer Polizeieinsatz.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) - Nach einer Sprengstoff-Drohung in einem Sozialbürgerhaus in München ist ein Mensch festgenommen worden. Die Person sei am Nachmittag in die Einrichtung für soziale Angebote und Leistungen im Norden der Stadt an den Empfang gegangen und habe dort gedroht, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin sei ein größerer Polizeieinsatz ausgelöst worden.

Wenig später hätten Beamten die Person widerstandslos festgenommen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Auch ein verdächtiger Gegenstand sei gesichert worden, Sprengstoff hätten die Beamten dabei aber nicht gefunden. Nach ersten Polizeiangaben wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. 

Am Nachmittag waren Polizisten sicherheitshalber noch mit der Absuche des Gebäudes im Stadtteil Milbertshofen-Am Hart beschäftigt. Eine Polizeisprecherin sagte, mehr als 20 Streifen seien dort im Einsatz gewesen. Das Motiv für die Bedrohung blieb laut Polizei zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:260701-930-316383/4

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