Festnahme nach Schüssen bei Rave in der Schweiz

´Festnahme nach Schüssen bei Rave in der Schweizdpa31.08.2026, 13:19 UhrNach den Schüssen bei einem Techno-Rave im Kanton Aargau hat die Schweizer Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 43 Jahre alten Schweizer, teilte die Polizei mit.Aarau (dpa) – Polizei auf XPressemitteilung Aargauischer RennvereinWebseite des Rave-EventsWebseite Polizei Aargau© dpa-infocom, dpa:260831-99-488632/1 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen Artikel teilen Artikel teilen Ressort und Schlagwörter