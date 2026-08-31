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Festnahme nach Schüssen bei Rave in der Schweiz

Nach den Schüssen bei einem Techno-Rave im Kanton Aargau hat die Schweizer Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 43 Jahre alten Schweizer, teilte die Polizei mit.

Aarau (dpa) – Polizei auf X

Pressemitteilung Aargauischer Rennverein

Webseite des Rave-Events

Webseite Polizei Aargau

© dpa-infocom, dpa:260831-99-488632/1

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