Als Regisseur und Produzent genießt er Weltruhm. Nun erhält der im Taunus aufgewachsene Volker Schlöndorff eine weitere Auszeichnung.

Ludwigshafen (dpa) – Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff erhält heute (18.30 Uhr) in Ludwigshafen den Ehrenpreis des Festivals des deutschen Films. Mit der Auszeichnung verbeuge man sich vor der Leistung des Regisseurs, Autors und großen Kinokünstlers, teilten die Veranstalter in der pfälzischen Stadt mit. Im Anschluss an die Ehrung läuft Schlöndorffs Roman-Verfilmung «Rückkehr nach Montauk».

Der in Wiesbaden geborene Regisseur hat 1979 mit seiner Verfilmung von «Die Blechtrommel» Kinogeschichte geschrieben. Für das Werk erhielt der heute 87-Jährige die Goldene Palme in Cannes und einen Oscar in den USA. Schlöndorff lebt an der Stadtgrenze von Potsdam zu Berlin.

Das Filmfestival auf einer Insel im Rhein an der Grenze zu Baden-Württemberg gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff. Es läuft bis zum 6. September.