Verkehrsunfall
Fehler beim Abbiegen: Zwei Tote bei Unfall
Rettungswagen
Im Norden von Rheinland-Pfalz kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolbild)
Patrick Seeger. DPA

Ein Lkw und ein Motorrad stoßen zusammen. Für den Biker und seine Mitfahrerin endet die Fahrt tragisch.

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Vettelschoß (dpa) – Zwei Menschen auf einem Motorrad sind nördlich von Koblenz beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der 38 Jahre alte Motorradfahrer und seine 33-jährige Sozia seien am Mittag noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der Lastwagen-Fahrer erlitt einen Schock. «Nach ersten Erkenntnissen ist ein Fehler beim Abbiegen durch den Lkw-Fahrer als unfallursächlich anzusehen», teilte die Polizei weiter mit.

Zu dem Unfall kam es demnach auf einer Straße bei Vettelschoß an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Straße war vier Stunden lang gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr waren drei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber und mehrere Notfallseelsorger im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:260809-930-506482/1

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