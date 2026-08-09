Ein Lkw und ein Motorrad stoßen zusammen. Für den Biker und seine Mitfahrerin endet die Fahrt tragisch.

Vettelschoß (dpa) – Zwei Menschen auf einem Motorrad sind nördlich von Koblenz beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der 38 Jahre alte Motorradfahrer und seine 33-jährige Sozia seien am Mittag noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der Lastwagen-Fahrer erlitt einen Schock. «Nach ersten Erkenntnissen ist ein Fehler beim Abbiegen durch den Lkw-Fahrer als unfallursächlich anzusehen», teilte die Polizei weiter mit.

Zu dem Unfall kam es demnach auf einer Straße bei Vettelschoß an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Straße war vier Stunden lang gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr waren drei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber und mehrere Notfallseelsorger im Einsatz.