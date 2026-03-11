DFB-Pokal der Fußballerinnen
FC Bayern und Wolfsburg ziehen ins Pokal-Halbfinale ein
Svenja Huth
Wer will nach Köln fahren? Svenja Huth steht mit dem VfL Wolfsburg schon mal im Halbfinale. (Archivbild)
Swen Pförtner. DPA

FC Bayern macht es souverän beim HSV, Wolfsburg deutlich spannender gegen Eintracht Frankfurt. Der letzte Zweitligist ist raus, während es in Essen eine kleine Überraschung gibt.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg (dpa) - Titelverteidiger FC Bayern ist seiner Favoritenrolle im Halbfinale des DFB-Pokals gerecht geworden. Die Münchnerinnen setzten sich beim Bundesliga-Konkurrenten Hamburger SV 3:0 (1:0) durch. Auch Rekordpokalsieger Wolfsburg steht in der Runde der letzten vier Teams. Die VfL-Fußballerinnen gewannen 1:0 (1:0) im Top-Duell gegen Eintracht Frankfurt.

Mit Zweitligist SC Sand schied der letzte verbliebene unterklassige Verein aus. Die Badenerinnen unterlagen bei Erstliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena 1:4 (1:1).

Für eine kleine Überraschung sorgte die SGS Essen. Der Vorletzte der Bundesliga siegte gegen die Vorjahresfinalistinnen von Werder Bremen mit Neu-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus 1:0 (1:0).

Edna Imade (6. Minute), Nationalspielerin Franziska Kett (66.) und Natalia Padilla-Bidas (88.) sorgten vor 12.638 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion für einen souveränen Bayern-Erfolg. Spannender war es in Wolfsburg, wo Ex-Nationalspielerin Svenja Huth (35.) das entscheidende Tor erzielte.

Die Halbfinal-Partien finden vom 4. bis 6. April statt, das Finale in Köln-Müngersdorf wird am 14. Mai ausgetragen.

© dpa-infocom, dpa:260311-930-803934/2

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren