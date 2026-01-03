FC Bayern leiht Fußball-Teenager aus Gambia aus

Der FC Bayern startet am Wochenende in die Vorbereitung auf die restliche Saison. Zugleich verkünden die Münchner eine überraschende Verpflichtung.

München (dpa) – Der FC Bayern hat einen 18 Jahre alten Fußballer aus Gambia verpflichtet. Bara Sapoko Ndiaye wird von den Gambinos Stars Africa bis Ende Juni ausgeliehen, wie der Bundesliga-Tabellenführer mitteilte. Ndiaye fehlt beim Trainingsauftakt an diesem Wochenende wegen einer kleinen Verletzung noch und stößt erst später zum Profiteam von Coach Vincent Kompany. Weitere Details zu der Neuverpflichtung gaben die Münchner zunächst nicht bekannt.

Gambinos Stars Africa ist eine Fußball-Akademie im westafrikanischen Gambia. Diese kooperiert mit dem FC Bayern und dem Los Angeles FC über deren gemeinsames Joint Venture Red&Gold Football.