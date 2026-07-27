Aus einer Kleinstadt im Senegal auf die große Bühne der Bundesliga und zur WM: Bayern-Talent Bara Ndiaye erlebt einen rasanten Aufstieg. Die Münchner planen langfristig mit dem Mittelfeldjuwel.

München (dpa) – Talent Bara Ndiaye steht beim FC Bayern München kurz vor der festen Verpflichtung und soll den Kaderplatz von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka bekommen. Der 18-Jährige war in der vergangenen Rückrunde bereits von Gambinos Stars Africa an die Münchner verliehen. Das Ziel von Goretzka, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister ausgelaufen war, ist nicht bekannt.

Ndiaye soll schon beim Trainingslager am Tegernsee dabei sein

«Letzte Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns normal in die Saison startet», sagte Sportdirektor Christoph Freund. Der Senegalese soll im Trainingslager am Tegernsee schon dabei sein. Ndiaye soll laut Medien einen Vertrag bis 2031 bekommen. Die Ablöse liegt Spekulationen zufolge bei drei bis vier Millionen Euro. Gambinos Stars Africa ist eine Fußballakademie aus Gambia, die seit dem Jahr 2023 mit Red & Gold Football kooperiert, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem Los Angeles FC.

Bereits 2025 trainierte Ndiaye zwei Monate lang bei den Amateuren und der U19 des FC Bayern mit und absolvierte erste Einheiten mit den Profis. Im Sommer ging es für ihn zu den Grasshoppers Zürich, wo er die Sommervorbereitung mitmachte und in Freundschaftsspielen gegen Celta Vigo und den FC Bayern zum Einsatz kam.

Bayern-Aufstieg bringt Platz im WM-Kader

Das anfangs in Europa noch unbekannte Toptalent erarbeitete sich in jener Zeit mit starken Leistungen im Profi-Training überraschend schon vier Bundesliga-Einsätze für die Bayern. Sein Profi-Debüt gab er am 11. April beim 5:0 gegen den FC St. Pauli. Durch seine Münchner Auftritte schaffte der Mittelfeldspieler sogar den Sprung in den WM-Kader des Senegals.

Ndiaye ist fest für den Profikader eingeplant. Hinter den etablierten Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof, der sich die Rückennummer 8 von Goretzka sicherte, soll das Talent sich weiterentwickeln. Trainer Vincent Kompany schätzt das Mittelfeldjuwel sehr und war ein wichtiger Faktor für den festen Wechsel.