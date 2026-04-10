Der FC Bayern war im vergangenen Jahr bei der Club-WM in den USA im Einsatz. Im kommenden Sommer unternehmen die Münchner wieder einen Trip nach Asien.

München (dpa) – Der FC Bayern Münchner reist im Sommer nach Südkorea und Hongkong. Der deutsche Fußball-Rekordmeister macht im Rahmen der zehnten Auflage der Audi Summer Tour vom 1. bis zum 8. August wieder in Asien Station. Zunächst reist die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Vorbereitung auf die nächste Saison auf die südkoreanische Insel Jeju, dann nach Hongkong.

Im Rahmen der Reise sind den Angaben zufolge zwei Testspiele vereinbart. In Südkorea spielen Harry Kane & Co. am 4. August gegen den Jeju SK FC, am 7. August dann im Kai Tak Stadion in Hongkong gegen den englischen Traditionsverein Aston Villa.

Asien ist für den FC Bayern ein wichtiger Markt

«Internationalisierung ist für den gesamten deutschen Fußball unabdingbar, um sich weiterzuentwickeln – und der FC Bayern ist auf diesem Gebiet seit Jahren Pionier: Wir sind in München zuhause und haben gleichzeitig unsere Fans und Partner auf der ganzen Welt im Blick», erklärte der Münchner Marketingvorstand Rouven Kasper.

Der FC Bayern war bisher jeweils einmal in Hongkong (2007) und Südkorea (2024) zu Gast. Im vergangenen Sommer waren die Münchner bei der Club-WM in den USA im Einsatz. Asien wird nun zum fünften Mal Ziel der Audi Summer Tour des FC Bayern. Die neue Bundesligasaison wird am 28. August eröffnet, eine Woche zuvor steht die erste Runde im DFB-Pokal an.