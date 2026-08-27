Offensivtalent Wisdom Mike kommt beim FC Bayern als Teenager zu den ersten Profi-Einsätzen. Nun aber sucht er seine Chance in Belgien.

München (dpa) - Der FC Bayern München lässt Offensivtalent Wisdom Mike zum FC Brügge ziehen. Zugleich wird Stürmer Bryan Zaragoza (24) bis zum Ende der Saison an Espanyol Barcelona verliehen.

Der 17-jährige Mike unterschrieb in Brügge einen Vertrag bis zum Sommer 2029, wie der belgische Traditionsverein mitteilte. Laut dem Fachmagazin «Kicker» erhält der deutsche Fußball-Rekordmeister fünf Millionen Euro für den Transfer des Teenagers. Fünfmal kam Mike bisher bei den Profis zum Einsatz.

«Weezy kam mit 13 Jahren an den FC Bayern Campus, hat sich bei uns kontinuierlich weiterentwickelt, feierte nur zwei Tage nach seinem 17. Geburtstag sein Profidebüt und wurde zum deutschen Juniorennationalspieler», äußerte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in einer Vereinsmitteilung der Bayern. Über den MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach war Mike im Sommer 2022 zum FC Bayern gewechselt.

Nächster Verein für Zaragoza

Der spanische Offensivspieler Zaragoza (24) steht seit der Saison 2023/24 bei den Münchnern unter Vertrag. Er spielte zuletzt bereits auf Leihbasis bei der AS Rom. «Bryan hat in den vergangenen beiden Jahren auf seinen verschiedenen Stationen unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Er soll sich nun in seinem vertrauten Umfeld der La Liga weiterentwickeln», sagte Freund.

Zaragoza war für am Ende rund 15 bis 17 Millionen Euro im Winter 2024 vom FC Granada nach München gekommen. Nach sieben Profi-Einsätzen wurde er zunächst an CA Osasuna verliehen. Am Mittwoch hatte der FC Bayern zudem den Abgang des portugiesischen Mittelfeldspielers João Palhinha vermeldet. Der 31-Jährige kehrt in seine Heimat zurück und wechselt zu Benfica Lissabon.