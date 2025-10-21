Serge Gnabry ist noch nicht wieder einsatzfähig. Der Nationalspieler verpasst nach dem Liga-Topspiel gegen Dortmund auch das Königsklassen-Heimspiel der Bayern gegen den FC Brügge.

München (dpa) - Der FC Bayern München muss auch das Champions-League-Heimspiel gegen den FC Brügge ohne Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry bestreiten. Der 30 Jahre alte Offensivspieler, der schon am Wochenende beim 2:1 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund wegen Adduktorenbeschwerden pausieren musste, fehlte auf dem Vereinsgelände beim Abschlusstraining vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena.

Gnabry trainierte lediglich individuell. Womöglich kehrt er am kommenden Samstag in der Bundesliga beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach in den Kader von Trainer Vincent Kompany zurück. Abwehrspieler Josip Stanisic war nach seiner Knieverletzung zwar erneut teilintegriert ins Training. Ein Einsatz gegen Brügge kommt für den kroatischen Nationalspieler aber noch zu früh.

Für die erfolgreich in die Ligaphase gestarteten Bayern geht es am 3. Spieltag gegen Brügge darum, den dritten Sieg einzufahren. «Wir haben uns das Momentum verdient mit harter Arbeit. Und das wollen wir nicht verlieren», hatte Kompany vor dem für ihn besonderen Duell mit einem Club aus seiner belgischen Heimat gesagt.