FC Augsburg verkauft Stürmer Tietz nach Mainz

Nach zweieinhalb Jahren ist für Phillip Tietz Schluss in Augsburg. Der Stürmer wechselt ausgerechnet zu einem Keller-Konkurrenten.

Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg gibt Stürmer Phillip Tietz mit sofortiger Wirkung an den Bundesligarivalen FSV Mainz 05 ab. Wie die Mainzer mitteilten, erhält der 28-Jährige einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Pikant: Augsburg und Mainz stecken beide im Abstiegskampf. Der FCA ist Tabellen-15., die 05er sind Letzter.

Tietz war im Juli 2023 vom SV Darmstadt 98 zum FC Augsburg gewechselt. Er bestritt seitdem 85 Pflichtspiele, in denen er 17 Treffer erzielte. In dieser Saison stand er unter den Trainern Sandro Wagner und dann Manuel Baum in zehn Bundesligaspielen aber insgesamt nur noch 189 Minuten auf dem Platz. Er erzielte dabei ein Tor.

Mainz hofft auf die Wucht von Tietz

«Nach mehreren Gesprächen mit Phillip, der sich eine neue sportliche Perspektive gewünscht hat, haben wir gemeinsam mit Mainz 05 eine für alle Parteien vernünftige Lösung erzielt», sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.

Der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert meinte: «Phillip Tietz ist genau die Verstärkung für die Offensive, die wir gesucht haben. Phillip ist ein erfahrener, zweikampfstarker Mittelstürmer, der mit seiner Körpergröße von 1,90 Meter, Wucht und physischer Präsenz Torgefahr kreieren kann und das in den letzten Jahren zuverlässig unter Beweis gestellt hat.»