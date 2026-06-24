Bad Homburg (dpa) - Sowohl Topfavoritin Iga Swiatek als auch French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa sind beim WTA-Turnier von Bad Homburg gleich in ihren Auftaktpartien ausgeschieden. Nach einem Freilos in der ersten Runde unterlag die togesetzte Polin Swiatek der Amerikanerin Emma Navarro im Achtelfinale mit 5:7, 6:2, 3:6. Navarro hatte in der ersten Runde Eva Lys als einzige Deutsche im Hauptfeld des Rasenevents in Hessen bezwungen.
Neben der mehrmaligen Grand-Slam-Sieger Swiatek (25) erwischte es in Bad Homburg auch Andrejewa. Die Russin (19) - nach Swiatek an Nummer zwei gesetzt - verlor ihr erstes Match nach dem Triumph von Roland Garros Anfang Juni gegen ihre Landsfrau Jekaterina Alexandrowa mit 3:6, 4:6. Auch Andrejewa hatte in der ersten Runde noch ein Freilos gehabt.
Das hochkarätig besetzte WTA-Turnier in Bad Homburg ist mit mehr als einer Million US-Dollar dotiert. Mehrere Topspielerinnen nutzen das Event als letzte Vorbereitung für das Rasenspektakel in Wimbledon, das am Montag beginnt. Für zumindest die beiden topgesetzten Spielerinnen ging das schief.
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