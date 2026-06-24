Sie waren an Nummer eins und zwei gesetzt und wollten sich Schwung holen für Wimbledon. Das aber ging für die Tennisstars Swiatek und Andrejewa in Bad Homburg gründlich schief.

Bad Homburg (dpa) - Sowohl Topfavoritin Iga Swiatek als auch French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa sind beim WTA-Turnier von Bad Homburg gleich in ihren Auftaktpartien ausgeschieden. Nach einem Freilos in der ersten Runde unterlag die togesetzte Polin Swiatek der Amerikanerin Emma Navarro im Achtelfinale mit 5:7, 6:2, 3:6. Navarro hatte in der ersten Runde Eva Lys als einzige Deutsche im Hauptfeld des Rasenevents in Hessen bezwungen.

Neben der mehrmaligen Grand-Slam-Sieger Swiatek (25) erwischte es in Bad Homburg auch Andrejewa. Die Russin (19) - nach Swiatek an Nummer zwei gesetzt - verlor ihr erstes Match nach dem Triumph von Roland Garros Anfang Juni gegen ihre Landsfrau Jekaterina Alexandrowa mit 3:6, 4:6. Auch Andrejewa hatte in der ersten Runde noch ein Freilos gehabt.

Das hochkarätig besetzte WTA-Turnier in Bad Homburg ist mit mehr als einer Million US-Dollar dotiert. Mehrere Topspielerinnen nutzen das Event als letzte Vorbereitung für das Rasenspektakel in Wimbledon, das am Montag beginnt. Für zumindest die beiden topgesetzten Spielerinnen ging das schief.