Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug kommt in Oberbayern eine dreiköpfige Familie ums Leben – darunter ein zweijähriges Kleinkind. Für den Fahrer des Lkws geht der Unfall glimpflich aus.

Stammham (dpa) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist in Oberbayern eine dreiköpfige Familie ums Leben gekommen. Bei den drei Toten handele es sich um einen 46 Jahre alten Mann, einen 44 Jahre alte Frau und ein Kleinkind im Alter von zwei Jahren, sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim.

Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Der 46 Jahre alte Fahrer sei aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Die drei Insassen seien nach dem Zusammenstoß mit dem Sattelschlepper aus Ungarn im Wrack des Fahrzeuges eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Unfall hatte sich am Morgen auf der Bundesstraße 12 zwischen Stammham und Marktl im Landkreis Altötting ereignet, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Sattelzugs habe bei dem Unfall einen Schock erlitten, sei jedoch nicht verletzt worden. Die B12 war stundenlang bis zum Mittag gesperrt.

Familie kommt aus München

Die Familie aus München sei auf dem Weg nach Hause gewesen, hieß es. Am Morgen hatte die Polizei noch von einem Unfall mit mehreren Verletzten berichtet.

Laut dem Polizeisprecher wird der Unfallhergang derzeit von einem Gutachter untersucht. Nähere Informationen zur Unfallursache gab es bislang nicht.