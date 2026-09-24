Nach dem Fund von mehr als 300 Cannabispflanzen im Saarland wird auch ein Frankfurter Objekt durchsucht. Im Keller finden Fahnder eine stillgelegte Plantage.

Frankfurt/Main/Völklingen (dpa) – Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Cannabis ist in Frankfurt ein Objekt durchsucht worden. Im Keller des Gebäudes fanden Ermittler am Mittwoch eine abgeerntete und nicht mehr betriebene Cannabisplantage, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf Anfrage mitteilte.

Die Durchsuchung war demnach Teil eines größeren Einsatzes im saarländischen Völklingen sowie in Bayern im Raum Würzburg und im Rhein-Main-Gebiet. In Völklingen hatten Beamte des Zollfahndungsamts Kaiserslautern und der Landespolizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft Saarbrücken eine Plantage mit 313 Cannabispflanzen entdeckt.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 28 und 32 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Auslöser der Ermittlungen war demnach ein sichergestelltes Postpaket mit etwa zwei Kilogramm Marihuana.