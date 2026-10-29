EZB belässt Leitzins bei 2,5 Prozent

Frankfurt/MainEZB belässt Leitzins bei 2,5 Prozentdpa29.10.2026, 14:17 UhrDie Leitzinsen im Euroraum bleiben trotz erhöhter Inflation vorerst unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins beträgt weiterhin 2,5 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt entschied.Frankfurt/Main (dpa) – Zeitreihe EZB-LeitzinsenGeldpolitische Entscheidungen der EZB© dpa-infocom, dpa:261029-99-104591/1 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterWirtschaft