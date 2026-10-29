Frankfurt/Main
EZB belässt Leitzins bei 2,5 Prozent

Die Leitzinsen im Euroraum bleiben trotz erhöhter Inflation vorerst unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins beträgt weiterhin 2,5 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt entschied.

Frankfurt/Main (dpa) – Zeitreihe EZB-Leitzinsen

Geldpolitische Entscheidungen der EZB

© dpa-infocom, dpa:261029-99-104591/1

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Wirtschaft

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