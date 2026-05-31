Explosion in Kölner Innenstadt
Explosion in Shishabar in der Kölner Innenstadt
Polizeieinsatz
Menschen befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion nicht in der Bar. (Symbolbild)
Daniel Vogl. DPA

Im Eingangsbereich einer Shishabar am Friesenwall kommt es zu einer Explosion. Es könnte sich um einen gezielten Angriff gehandelt haben.

Lesezeit 1 Minute

Köln (dpa) – Am frühen Sonntagmorgen hat es im Eingangsbereich einer Shishabar in der Kölner Innenstadt eine Explosion gegeben. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Detonation am Friesenwall mutwillig herbeigeführt wurde. Gäste befanden sich nach Angaben eines Polizeisprechers nicht mehr in der Bar.

Nach Zeugenaussagen flüchteten kurz nach der Explosion mehrere Täter vom Tatort. Den ausgelösten Brand löschte die Feuerwehr. Ein Bewohner der darüberliegenden Wohnungen erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Spurensicherung und die Fahndung nach den Tätern dauern an.

Einen Zusammenhang mit den Schüssen aus einem fahrenden Auto im Bereich der Zülpicher Straße sieht die Polizei derzeit nicht.

© dpa-infocom, dpa:260531-930-152636/1

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