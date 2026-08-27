Kurz vor dem Bundesliga-Start hat Ex-Meister Bayer Leverkusen zwei Spieler abgegeben. Ex-Weltmeister Palacios wechselt zu einem Aufsteiger.

Leverkusen (dpa) – Der argentinische Ex-Weltmeister Exequiel Palacios verlässt den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen in Richtung England. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag beim englischen Aufsteiger Ipswich Town. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro zuzüglich weiterer Bonuszahlungen.

Palacios kam 2020 von River Plate Buenos Aires zur Werkself und holte mit dem Club 2024 unter Trainer Xabi Alonso das Double. Insgesamt bestritt der 27-Jährige 126 Bundesligaspiele und erzielte elf Tore. Mit Argentinien wurde er 2022 Weltmeister. Auch bei der WM 2026 stand Palacios im Kader der Südamerikaner, die das Endspiel gegen Spanien verloren.

Zuvor hatte Bayer auch Flügelspieler Ernest Poku abgegeben. Der niederländische U21-Nationalspieler wechselt per Leihe zu Besiktas Istanbul. Danach kann eine Kaufpflicht greifen, wie die Leverkusener mitteilten. Zu den genauen Kriterien der Kaufpflicht machte der Werksclub keine Angaben.