Siegtor gegen Ghana, Diskussionen um seine Rolle in der DFB-Auswahl: Deniz Undav berichtet nun von einem Gespräch mit dem Bundestrainer. Kritik kommt von zwei Ex-Nationalspielern.

Stuttgart (dpa) - Deniz Undav sieht keine Differenzen mit Julian Nagelsmann, doch zwei frühere Fußball-Nationalspieler kritisieren den Bundestrainer für dessen öffentliche Aussagen über den Stuttgarter Angreifer. «Ich kenne keinen Bundestrainer in der Vergangenheit, der seine eigenen Spieler so schlechtredet. Das ist für mich ein absolutes Novum», sagte Ex-Europameister Markus Babbel bei der Talkshow «Doppelpass» des TV-Senders Sport1: «Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal einen Bundestrainer gab, der öffentlich einen Spieler so an die Wand nagelt.»

Auch Stefan Effenberg zeigte kein Verständnis für Nagelsmanns Kommunikation in diesem Fall. Die sei für ihn «irritierend», meinte der 35-malige Nationalspieler: «So kannst du über einen Topstürmer nicht reden.» Und generell über keinen Spieler aus dem eigenen Team. Nagelsmann habe sich damit selbst unter Druck gesetzt und auch dem Spieler keinen Gefallen getan, sagte Effenberg: «Du sägst ja im Endeffekt einen Undav weg.»

Das hat Nagelsmann über Undav gesagt

Nagelsmann hatte in der Pressekonferenz nach dem 2:1 der DFB-Elf gegen Ghana, bei dem Undav den späten Siegtreffer erzielte, mit Aussagen über den 29-Jährigen für Aufregung gesorgt. «Er setzt sich mit seinen Aussagen ja selber unter Druck, von dem her ist es okay für mich. Sobald er dann anfängt, weniger Tore zu schießen....», hatte Nagelsmann gesagt, ohne den letzten Satz zu beenden. Der Bundestrainer deutete zudem an, dass der 18-malige Liga-Saisontorschütze wohl über die Rolle des Jokers auch bei der WM nicht hinauskommen wird.

«Ich habe mit dem Bundestrainer am Tag danach telefoniert. Wir haben alles geklärt», sagte Undav im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF nach dem 0:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. «Ich versuche, alles zu geben für die WM, dass ich da dabei sein darf. Wir sind eine Einheit, wir sind ein Land, ob ich eine Minute spiele oder 90 Minuten – ich werde immer alles geben und versuche, der Mannschaft zu helfen», fügte der VfB-Stürmer hinzu.

Undav: Weiß Äußerungen des Bundestrainers einzuordnen

Das wisse der Bundestrainer, erklärte Undav. Er versuche, seine Leistung zu bringen, um sich für den Kader bei der WM ab dem 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko zu bewerben. «Ich bin entspannt, ich weiß das einzuordnen, deswegen ist alles gut zwischen Herrn Nagelsmann und mir», sagte Undav.