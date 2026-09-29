Ohne Fußball geht es nicht für Diego Demme. Gemeinsam mit Ex-Hertha-Kollege Toni Leistner zieht es den früheren Nationalspieler, der einmal für Deutschland auflief, in die sechste Liga.

Potsdam (dpa) - Wenige Tage nach dem Ende seiner Profikarriere schließt sich der frühere Fußball-Nationalspieler Diego Demme einem Sechsligisten an. Der 34-Jährige, der im DFB-Trikot einmal zum Einsatz kam, läuft künftig für Viktoria Potsdam auf, wie Trainer David Karaschewitz der «Märkischen Allgemeinen» bestätigte. Auch Demmes früherer Hertha-Teamkollege Toni Leistner trägt ab sofort das Trikot des Brandenburg-Ligisten.

«Ich kann Vollzug melden. Die Unterlagen beider Spieler gehen heute noch nach Cottbus zum FLB», sagte Karaschewitz. Demme hatte erst in der Vorwoche das Ende seiner Profikarriere verkündet. Ganz ohne Fußball geht es für den Routinier, der früher auch für Arminia Bielefeld, den SC Paderborn und RB Leipzig auflief, aber nicht.

Demme wurde 2017 von Bundestrainer Joachim Löw für den Confederations Cup nominiert. Wenige Tage vor Turnierbeginn feierte er als Einwechselspieler gegen San Marino sein Debüt in der Nationalmannschaft. Es blieb sein einziger Auftritt im DFB-Dress. Wegen Rückenproblemen musste Demme anschließend seine Teilnahme am Turnier in Russland absagen.

Leistner wünscht sich Testspiel gegen Hertha

Auch Innenverteidiger Leistner hatte erst Mitte September das Ende seiner Profikarriere bekanntgegeben. Der 36-Jährige, der auf 13 Bundesligaspiele für den 1. FC Köln kommt, stand in seiner Laufbahn unter anderem bei Union Berlin, Dynamo Dresden und dem Hamburger SV unter Vertrag.

«Nach dem überraschenden Ende seiner Profikarriere bei Hertha BSC und seinem neuen Lebensmittelpunkt in Potsdam war für Toni schnell klar: Die Fußballschuhe bleiben noch an den Füßen», teilte Viktoria Potsdam mit.

Allerdings will der ehemalige Hertha-Kapitän nicht mehr jedes Spiel bestreiten. «Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich jedes Wochenende auflaufen werde. Weil die Familie an erster Stelle steht», sagte Leistner der «Bild» und äußerte folgenden Wunsch: «Ich wünsche mir im Sommer ein Testspiel gegen die Hertha.»