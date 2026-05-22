Der frühere Bundesliga-Profi Lars Bender heuert beim deutschen Rekordmeister an. Erfahrung als Jugendcoach bringt der langjährige Leverkusener bereits mit.

München (dpa) – Der frühere Bundesliga-Profi und 19-malige Fußball-Nationalspieler Lars Bender wird Nachwuchstrainer beim FC Bayern München. Der 37-Jährige übernimmt zur neuen Saison die U17, wie der Rekordmeister mitteilte. Bender hatte seine Trainerlaufbahn 2022 beim Deutschen Fußball-Bund gestartet, arbeitete auch dort im Jugendbereich. Zuletzt betreute er die Regionalliga-Mannschaft des SV Wacker Burghausen.

Bender stehe «wie kaum ein anderer für Mentalität, Zuverlässigkeit und Teamgeist», schrieben die Münchner zur Verpflichtung des früheren Mittelfeldspielers. Der gebürtige Rosenheimer setze auf «Klarheit und Empathie», sei «bodenständig und heimatverbunden».

Bender verbrachte den Großteil seiner Profikarriere bei Bayer Leverkusen und bestritt zwischen 2009 und 2021 fast 350 Pflichtspiele für den Werksclub. In der Jugend spielte er – genau wie sein Zwillingsbruder Sven, der ebenfalls lange in der Bundesliga aktiv war – für den TSV 1860 München.