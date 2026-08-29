Bundesliga
Ex-Kapitän Andrich soll doch in Leverkusen bleiben
Robert Andrich
Hat wohl doch eine Zukunft bei Bayer: Robert Andrich. (Archivbild)
Fabian Strauch. DPA

Zuletzt sah es so aus, als ob Bayer Leverkusen Routinier Robert Andrich loshaben wollte. Jetzt könnte es eine Wende geben.

Lesezeit 1 Minute

Spiesen-Elversberg (dpa) – Fußball-Nationalspieler Robert Andrich hat wohl doch eine Zukunft bei Bayer Leverkusen. «Ich gehe davon aus, dass er bleibt», sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach der 2:3-Auftaktniederlage des Doublegewinners von 2024 beim Bundesliga-Neuling SV Elversberg.

In Elversberg nicht im Kader

Der 31 Jahre alte Andrich hat zwar noch einen Vertrag bis 2028 bei Bayer. Dennoch hatte ihm die Vereinsführung aufgrund seiner voraussichtlich geringen Aussicht auf regelmäßige Spielzeit nahegelegt, sich nach einem neuen Verein umzusehen.

Aktuell sei es tatsächlich so, dass er «auf dieser Position im Mittelfeld zunächst eher eine Nebenrolle einnimmt. Er verdient es, das zu wissen», sagte der neue Trainer Carles Martínez kürzlich. Er wolle «ehrlich» sein. Als Kapitän wurde Andrich, der in Elversberg nicht im Kader war, von Edmond Tapsoba abgelöst.

© dpa-infocom, dpa:260829-930-602398/1

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