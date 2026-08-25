Die Ausschreitungen beim Pokalspiel Mannheim gegen Kaiserslautern sorgen bundesweit für Bestürzung. Ein früherer Spitzenfunktionär sagt, was jetzt passieren sollte.

Frankfurt/Main (dpa) – Nach den Krawallen beim Südwest-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern fordert der frühere DFB-Präsident Reinhard Grindel hohe Bußgelder. «Es geht nur mit harten Geldstrafen durch die DFB-Gerichtsbarkeit, die den Vereinen wirklich wehtun und dafür sorgen, dass sie an den Eingängen besser kontrollieren», sagte der 64-Jährige der «Frankfurter Rundschau».

Grindel sagte zudem: «Auch in den Vereinen, in denen die Ultras offensichtlich die Präsidien bestimmen, müssen sich deren Führungskräfte konsequent von Gewalt und Pyrotechnik distanzieren. Vorstände dürfen nicht den Eindruck erwecken, mit Ultragruppierungen unter einer Decke zu stecken und es hinzunehmen, dass lebensgefährdende Pyrotechnik ins Stadion gelangt.»

Platzsturm und Pyrotechnik

Das DFB-Pokalspiel in Mannheim war am Freitagabend nach einem Platzsturm und viel Pyrotechnik unmittelbar nach dem Ende der regulären Spielzeit lange unterbrochen worden. Kaiserslautern gewann letztendlich mit 1:0 nach Verlängerung.

Grindel ist überzeugt: «Wenn Vereine von sich aus nicht stärker gegen Ultras vorgehen, darf sich niemand wundern, dass den Innenministern die Argumente ausgehen, die zusätzlichen Polizeikosten für Hochsicherheitsspiele nicht auf die Clubs umzulegen. So, wie es in Bremen schon wiederholt geschehen ist.»