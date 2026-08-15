Bei Borussia Dortmund wurde der Stürmer nicht glücklich, in seiner Heimat Italien bei Lazio Rom dann doch noch zur Legende: Ciro Immobile schoss in seiner Karriere 350 Tore - jetzt hört er auf.

Berlin (dpa) – Beim BVB galt er als Transferflop, bei Lazio Rom wurde er zum besten Torschützen der Vereinsgeschichte: Jetzt hat der italienische Stürmer Ciro Immobile seine bewegte Fußballkarriere beendet. Das teilte der 36-Jährige, der laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA in 656 Spielen für verschiedene Vereine insgesamt 350 Tore erzielte, in einem Video mit, das sein letzter Verein FC Paris auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte.

«Es ist ein schwieriger Moment für mich, denn ein großer Teil meines Lebens geht zu Ende. Ich liebe diesen Sport, aber ich muss ehrlich zu mir selbst sein. Es war keine leichte Entscheidung, aber für mich ist es an der Zeit, Zeit mit meiner Familie zu verbringen», sagte er. «Seid nicht meinetwegen traurig, für mich beginnt nun ein neues Abenteuer.»

207 Tore für Lazio, drei für Dortmund

Seine Karriere begann bei Juventus Turin und führte ihn nach weiteren Stationen in Italien dann im Sommer 2014 zu Borussia Dortmund. Als Torschützenkönig der Serie A für die stolze Transfersumme von 18,5 Millionen Euro gekommen, enttäuschte der Stürmer beim BVB, traf in 24 Bundesliga-Spielen nur dreimal und zog nach nur einer Saison weiter. In einem Interview der «SportWeek» sprach er Anfang 2015 davon, dass die Deutschen kalt seien.

Sein Glück fand Immobile ab 2016 beim italienischen Traditionsclub Lazio Rom, wo er bis 2024 spielte. In 340 Partien erzielte er dort 207 Tore, was ihn zum besten Torschützen der Vereinsgeschichte machte.

Lazios Würdigung: «Danke, Ciro, für immer eine Legende»

Im Jahr 2020 erhielt er sogar den «Goldenen Schuh» für die meisten Saisontore in Europa, Immobile hatte in 37 Ligaspielen 36 Treffer erzielt. Ein Jahr später wurde er mit der italienischen Nationalmannschaft, für die er in 57 Spielen 17 Tore schoss, Europameister. Seinen größten Club-Erfolg feierte er 2019 mit dem Triumph im italienischen Pokal.

Bei seiner letzten Station, dem Ligue-1-Club FC Paris, kam Immobile mit nur zwei Toren in 13 Pflichtspielen nicht mehr so richtig in Fahrt. Dennoch würdigte der Club seinen Stürmer zum Abschied in einer Mitteilung: «Eine großartige Karriere, eine Legende des Spiels.» Lazio Rom schrieb bei Instagram: «Danke, Ciro, für immer eine Legende.»