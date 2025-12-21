Ex-Bundesliga-Coach Favre beendet Karriere: «Es reicht!»

Bei drei großen Vereinen in Deutschland ist Lucien Favre aktiv, überall feiert er Erfolge und geht dann doch vorzeitig. Nun hat der Schweizer eine Entscheidung über seine Zukunft gefällt.

München (dpa) – Der frühere Bundesliga-Trainer Lucien Favre hat seine Karriere beendet. Knapp drei Jahre nach dem letzten Engagement im Profifußball sagte der Schweizer in einem Interview der Tageszeitung «Blick»: «Es ist gut für mich, so wie es ist. Ich habe mich schon vor längerer Zeit entschieden, weil ich gespürt habe: Alles ist gemacht, es ist genug.»

Der heute 68-Jährige stand in Deutschland bei Hertha BSC (2007-2009), Borussia Mönchengladbach (2011-2015) und Borussia Dortmund (2018-2020) an den Seitenlinien. Nach seiner Zeit beim BVB war Favre noch einmal ein halbes Jahr Coach bei OGC Nizza, wo er Anfang Januar 2023 sein letztes Spiel betreute, ehe sich der französische Verein von ihm trennte.

Favre will kein Trainer mit 70 sein

Danach habe es immer wieder Anfragen gegeben, aus Europa und auch Saudi-Arabien, verriet er. «Ich habe dankend abgelehnt, weil es definitiv fertig ist», sagte Favre. «Mein Entschluss ist richtig, davon bin ich mehr denn je überzeugt. Sonst stehst du mit 70 noch auf dem Platz. Ich habe genug gemacht, es reicht!»

Der ehemalige Nationalspieler aus der französischsprachigen Westschweiz wurde von der Hertha in die Bundesliga geholt; die Hauptstädter führte er zunächst zum Klassenverbleib und eine Saison später in die Europa League. Dann musste er nach einem Fehlstart aber bereits im September 2009 gehen.

Verpasster Titel mit BVB: «Muss mir nichts vorwerfen»

Seine längste Station als Coach hatte Favre in Mönchengladbach. Dort vermied er bei einer großen Rettungsmission zunächst den Abstieg in die 2. Liga und führte die «Fohlen» nur eine Saison danach bis auf den Champions-League-Qualifikationsrang. In zwei Spielzeiten trat die Borussia unter ihm in der Europa League an, in seiner letzten Saison dann sogar in der europäischen Königsklasse. Diese endete für Favre aber schon im September, als er nach einem verpatzten Saisonstart zurücktrat.

Mit Dortmund kehrte Favre dann in die Bundesliga und Champions League zurück. In der Saison 2018/19 verpasste er mit dem BVB nur knapp den Gewinn der Meisterschaft, nachdem der Verein die Hinrunde noch dominiert hatte. Favre sagte im Rückblick, dass der Ausfall von Marco Reus damals in der Rückrunde mitentscheidend war. «Der beste Spieler war plötzlich nicht mehr

da.» Bei der Beurteilung dieser Saison sei Reus' Ausfall bei vielen Experten total

in Vergessenheit geraten. «Das war kein Detail, sondern ein riesiges Problem.»

Favre resümierte: «Ich muss mir nichts vorwerfen: Ich habe das Bestmögliche gemacht. Es ist schade, aber ich muss es akzeptieren.» Auch beim BVB musste er dann in der Hinrunde gehen.